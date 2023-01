CUDV Črna zaradi domnevne kraje denarja ovadil zdaj že nekdanjo zaposleno

Črna na Koroškem, 9. januarja - V Centru za usposabljanje, delo in varstvo (CUDV) Črna na Koroškem so v zadnjih lanskih mesecih ugotovili, da naj bi zdaj že nekdanja zaposlena petim uporabnikom, za katere je skrbela, odtujila njihov denar. Direktorica CUDV Dalja Pečovnik o znesku ne želi govoriti, je pa povedala, da so prek odvetnika podali kazensko ovadbo.