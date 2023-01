Po več kot 20 letih iz zapora prišla znana ameriška vohunka

Washington, 9. januarja - Ena najbolj znanih vohunk med hladno vojno, ki so jo prijeli v ZDA, Američanka Ana Montes, je minuli konec tedna po več kot 20 letih prišla iz zapora. Za Kubo je vohunila skoraj 17 let, vendar ne zaradi denarja, temveč iz prepričanja, da bi pomagala ublažiti krivično politiko ZDA do Kube, poročajo ameriški mediji.