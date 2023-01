Civilna družba za ustavitev obsežne sečnje na ljubljanskem Rožniku

Ljubljana, 9. januarja - Predstavniki gibanja Mladi za podnebno pravičnost, Protestivala in Ipop - inštituta za politike prostora so izrazili nestrinjanje z obsežno sečnjo dreves, ki trenutno poteka na območju ljubljanskega Rožnika, in zahtevali njeno zaustavitev. V Zavodu za gozdove Slovenije na drugi strani pojasnjujejo, da ne gre za nepremišljen in preobsežen poseg.