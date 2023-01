Pet legendarnih pevk iz 80. let združilo moči pri skladbi Gonna Be You

Los Angeles, 10. januarja - Pet zvezdniških pevk - Dolly Parton, Cyndi Lauper, Gloria Estefan, Belinda Carlisle in Debbie Harry - je združilo moči pri ustvarjanju nove skladbe Gonna Be You, ki bo pospremila prihajajočo komedijo 80 for Brady. Pod besedilo pesmi, ki bo objavljena 20. januarja, se podpisuje priznana tekstopiska Diane Warren, piše britanski The Guardian.