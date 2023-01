Na Hrvaškem med božičnimi in novoletnimi prazniki več kot 200.000 turistov

Zagreb, 9. januarja - Hrvaško je med božičnimi in novoletnimi prazniki oziroma med 23. decembrom in 8. januarjem obiskalo okoli 214.000 turistov, ki so ustvarili 594.000 nočitev, so sporočili iz Hrvaške turistične zveze. To je 28 odstotkov več gostov in 19 odstotkov več nočitev kot v enakem obdobju lani.