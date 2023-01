Nevladne organizacije kritične do izkrcavanja migrantov na severu Italije

Rim, 9. januarja - Nevladne organizacije so kritične do italijanske vlade, ki njihovim ladjam, ki v Sredozemskem morju rešujejo migrante, za izkrcanje dodeljuje pristanišča na severu države, češ da je to nepotrebno in ladjam otežuje delovanje. V Italiji se je sicer letos po uradnih podatkih izkrcalo več kot 3600 migrantov, desetkrat več kot v enakem obdobju lani.