Usposabljanje za poklicnega gasilca na Igu začela 30. generacija

Ljubljana, 9. januarja - V Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje Ig je usposabljanje za poklicnega gasilca začela 30. generacija kandidatov, so sporočili iz uprave za zaščito in reševanje. Ob slovesnosti je državni sekretar na ministrstvu za obrambo Rudi Medved zagotovil, da si bodo prizadevali za ustrezno ovrednotenje tega poklica v okviru plačnega sistema.