Cilj rokometašev je glavni del SP

pripravil Aleksander Đurić

Ljubljana, 10. januarja - Pred slovensko moško rokometno reprezentanco je jubilejni deseti nastop na svetovnem prvenstvu. Med 11. in 29. januarjem bo na Švedskem in Poljskem nastopila po posebnem povabilu Mednarodne rokometne zveze (IHF). V skupinskem delu v Katovicah jo najprej čakajo Francija, Poljska in Savdska Arabija, njen primarni cilj je glavni del tekmovanja.