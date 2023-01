V Rijadu prijateljski dvoboj Messi - Ronaldo

Rijad, 9. januarja - Argentinski nogometni zvezdnik Lionel Messi in njegov francoski klub Paris Saint-Germain bosta 19. januarja v Rijadu odigrala prijateljsko tekmo proti savdski ekipi. To bodo sestavili iz igralcev novega kluba Portugalca Cristiana Ronalda Al Nasra in njegovega tekmeca Al Hilala, so danes sporočili iz francoskega prvaka.