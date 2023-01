V Valdoltri 20 let zbirajo podatke o kolčnih in kolenskih vsadkih

Ankaran, 9. januarja - V letu 2002 so v ortopedski bolnišnici Valdoltra vzpostavili register artroplastike, v katerega so do zdaj vnesli 36.000 podatkov o tem, kako so se obnesle vsajene proteze na kolkih in kolenih. Zbirajo tudi vsadke, ki so jih morali odstraniti. Tako zabeležene izkušnje so kirurgom ortopedom podlaga za izbiro materialov, so sporočili iz bolnišnice.