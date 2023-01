Ljubljana, 9. januarja - Izredna seja DZ, na kateri se bodo seznanili z odstopnima izjavama Bojana Kumra s funkcije ministra za infrastrukturo in Igorja Papiča s funkcije ministra za izobraževanje, znanost in šport, bo danes ob 13. uri v veliki dvorani DZ na Šubičevi 4, so sporočili iz DZ.