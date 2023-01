Zaradi odložene zemljine v Letušu okoljski inšpektorat danes z zaslišanji

Ljubljana/Šmartno ob Paki, 9. januarja - Inšpektorat za okolje in prostor bo danes zaslišal stranke v postopku zaradi nezakonito odložene zemljine v Letušu v braslovški občini. Medtem se nadaljuje inšpekcijski nadzor na terenu, pred izdajo končne odločbe pa bosta morala izjavi podati še Občina Šmartno ob Paki in Direkcija RS za infrastrukturo, so za STA danes povedali na inšpektoratu.