ZN pozivajo k naložbam za odpravo posledic poplav v Pakistanu

Ženeva, 9. januarja - Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je danes pozval k naložbam za pomoč Pakistanu pri okrevanju po uničujočih poplavah, ki so to državo prizadele poleti. Kot je dejal, je ta država žrtev podnebnih sprememb in "moralno propadlega svetovnega finančnega sistema". Pakistan bo za okrevanje predvidoma potreboval 16,3 milijarde dolarjev.