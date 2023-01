Poljaki in Francozi v Katovicah odpirajo rokometno SP

Katovice, 11. januarja - Poljakom in Francozom je pripadla čast, da odprejo 28. rokometno svetovno prvenstvo na Švedskem in Poljskem. Uvodna tekma turnirja se bo v Katovicah pričela ob 21. uri, z velikim zanimanjem pa jo bo spremljala tudi Slovenija. Poljska in Francija sta njeni tekmici v skupini B, Slovenija se bo dan kasneje ob 18. uri pomerila s Savdsko Arabijo.