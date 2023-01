Razpis za nagrado Vasje Cerarja za prevode mladinskih del

Ljubljana/Maribor, 9. januarja - Društvo slovenskih književnih prevajalcev (DSKP) do 19. januarja zbira predloge za nagrado Vasje Cerarja za posebno uspele prevode mladinskih leposlovnih besedil iz tujih jezikov v slovenščino v kategoriji besedil za mlade bralce do 12 let. Za nagrado pridejo v poštev knjižne objave besedil iz preteklih štirih let, so danes sporočili iz DSKP.