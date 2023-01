Vreme: Oblačno in deževno

Ljubljana, 9. januarja - Danes bo oblačno in deževno, ponekod lahko tudi zagrmi, meja sneženja bo med 1200 in 1600 m nadmorske višine. Pihal bo jugozahodni veter, ob morju jugo. Popoldne se bo hladilo, meja sneženja se bo spustila do okoli 700 metrov nadmorske višine, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Pihati bo začel severni veter, na Primorskem proti večeru burja. Temperature bodo večinoma med 5 in 12 stopinj Celzija. Ponoči bodo padavine povsod ponehale. V torek bo v zahodni polovici države sončno, po nekaterih nižinah bo zjutraj megla. Na vzhodu bo dopoldne še zmerno oblačno, popoldne pa se bo razjasnilo. Ponekod bo pihal severni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od -3 do 5, najvišje dnevne na severu od 4 do 8, drugod do 12 stopinj Celzija.

Obeti: V sredo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, zjutraj in dopoldne bo ponekod po kotlinah megla. V noči na četrtek bo oblačno z občasnimi padavinami. Čez dan se bo delno razjasnilo. Prehodno bo zapihal severni veter.

Vremenska slika: Iznad ciklona nad severno Evropo sega nad naše kraje izrazita hladna fronta, ki se pomika proti vzhodu. Z jugozahodnimi vetrovi bo dopoldne nad naše kraje dotekal topel in vlažen zrak, popoldne pa s severnim vetrom občutno hladnejši zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo oblačno s pogostimi padavinami. Ob severnem Jadranu bo dopoldne še pihal jugo ali jugozahodnik. Popoldne bo zapihal severni veter, proti večeru na Jadranu burja, hladilo se bo. Meja sneženja se bo v Alpah spustila do dolin. V torek bo delno jasno, v krajih vzhodno od nas sprva še zmerno do pretežno oblačno. Po nekaterih nižinah bo zjutraj megla. Pihal bo veter severnih smeri.

Biovreme: Danes bo veliko ljudi imelo z vremenom povezane težave. Popoldne bo obremenitev postopno slabela, spanje vremensko bolj občutljivih ljudi v noči na torek bo še moteno. V torek bo vremenska obremenitev nizka.