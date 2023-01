Ukrajinci v Mariboru razočarani, ker so ostali brez brezplačnega mestnega avtobusa

Maribor, 14. januarja - Begunci iz Ukrajine, ki so našli zatočišče v Mestni občini Maribor, so ob začetku letošnjega leta razočarani ugotavljali, da so ostali brez pravice do brezplačnih voženj z mestnimi avtobusi. Na občini pojasnjujejo, da je bila ta ugodnost veljavna do konca lanskega leta in se je niso odločili podaljšati.