Singapur, 9. januarja - Cene nafte so se danes zvišale. Kot poroča nemška tiskovna agencija dpa, vlagatelji spremljajo predvsem epidemiološke razmere na Kitajskem. Tam so v nedeljo po skoraj treh letih odpravili obvezno karanteno za potnike iz tujine, ki so jo uvedli zaradi covida-19.