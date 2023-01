V noči na ponedeljek možna razlivanja rek in manjših vodotokov

Ljubljana, 8. januarja - Reke v zahodnem delu države, predvsem v porečju Vipave, bodo v noči na ponedeljek hitro narasle do velikih pretokov. Možna bodo tudi razlivanja posameznih rek in manjših vodotokov, so sporočili z Uprave za zaščito in reševanje RS. Okoli polnoči, predvsem pa v ponedeljek med 9. in 11. uro bo gladina moja ob slovenski obali povišana.