Veter povzročal težave na severovzhodu države

Ormož/Murska Sobota/Slovenska Bistrica, 8. januarja - Veter, ki ga je za danes napovedala tudi Agencija RS za okolje, glede na objave Uprave RS za zaščito in reševanje težave povzroča predvsem na severovzhodu države. Povzročil je okvari razdelilnih transformatorskih postaj Ljutomer in Murska Sobota, zaradi česar je bilo skupaj brez električne energije prek 3000 odjemalcev, in odpihnil nekaj streh.