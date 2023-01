Vreme: Zvečer in ponoči bo oblačno in vetrovno, dež se bo od zahoda razširil nad večji del države

Ljubljana, 8. januarja - Zvečer in ponoči se bodo padavine na zahodu krepile in razširile nad večji del države. Ob morju bo zapihal jugo, ki bo najmočnejši sredi noči, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 12, v Gornjesavski dolini okoli 1 stopinje Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.