Na Ormoškem zgodaj popoldne brez elektrike 1641 odjemalcev

Ormož, 8. januarja - Nekaj po 13. uri je prišlo do okvare v razdelilni transformatorski postaji Ljutomer, zaradi česar je na izvodu VOD Ormož brez električne energije ostalo 1641 odjemalcev, je na spletni strani objavila Uprava RS za zaščito in reševanje. Težave rešuje Elektro Maribor, kjer so za STA pojasnili, da je trenutno brez elektrike še 18 hiš.