V čelnem trčenju pri Salzburgu umrla bolnik v reševalnem vozilu in voznik avtomobila

Salzburg, 8. januarja - V čelnem trčenju v kraju Taxenbach blizu Salzburga v Avstriji sta v soboto umrla voznik avtomobila in bolnik, ki so ga prevažali v reševalnem vozilu, je danes sporočila avstrijska policija. Do nesreče je prišlo, ko je avtomobil iz neznanega razloga zapeljal na nasprotni pas. Poškodovana voznik reševalnega vozila in njegov pomočnik sta v bolnišnici.