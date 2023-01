Kranjska Gora, 8. januarja - Pohodnik je danes zjutraj na pobočju Jerebikovca v občini Kranjska Gora opazil posmrtne ostanke neznane osebe. Posredovali so gorski reševalci Gorske reševalne službe Mojstrana, ki so skupaj z očividcem in policijo posmrtne ostanke dlje časa pogrešane osebe predali pristojnim službam, je na spletni strani objavila Uprava RS za zaščito in reševanje.