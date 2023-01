Izidi smučarskega teka v Val di Fiemmeju (1)

* Izidi, 10 km prosto, skupinski start: - ženske: 1. Delphine Claudel (Fra) 36:35,4 2. Heidi Weng (Nor) +20,2 3. Sophia Laukli (ZDA) 35,7. ... 9. Eva Urevc (Slo) 1:14,2 32. Anja Mandeljc (Slo) 3:22,0 ... - novoletna turneja, končni vrstni red (7): 1. Frida Karlsson (Šve) 2:31:16 2. Kerttu Niskanen (Fin) +33,2 3. Tiril Udnes Weng (Nor) 47,6 ... 12. Eva Urevc (Slo) 4:44,2 33. Anja Mandeljc (Slo) 12:28,0 - vrstni red v svetovnem pokalu (17/31): 1. Tiril Udnes Weng (Nor) 1447 točk 2. Frida Karlsson (Šve) 1160 3. Kerttu Niskanen (Fin) 1019 ... 16. Eva Urevc (Slo) 536 54. Anja Mandeljc (Slo) 154 109. Neža Žerjav (Slo) 8