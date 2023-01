V Nemčiji zaradi suma priprave kemičnega napada pridržali Iranca

Dortmund, 8. januarja - Nemška policija je v soboto zvečer aretirala 32-letnega Iranca, osumljenega priprave islamistično motiviranega napada s cianidom in ricinom, so danes v skupni izjavi sporočili iz policije v Münstru in tožilstva v Düsseldorfu. Strupene snovi so našli na njegovem naslovu v mestu Castrop-Rauxel pri Dortmundu. Pridržali naj bi tudi njegovega brata.