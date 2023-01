Vreme: Pretežno oblačno in vetrovno

Ljubljana, 8. januarja - Danes bo večinoma oblačno, le v severovzhodni Sloveniji bo še delno jasno in sprva ponekod megleno. Na Primorskem in Notranjskem bo dopoldne občasno rosilo ali rahlo deževalo, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Popoldne se bo dež na zahodu krepil in se zvečer širil proti osrednji Sloveniji. Krepil se bo jugozahodnik, ob morju bo proti večeru zapihal jugo. Najvišje dnevne temperature bodo na severozahodu okoli 7, drugod od 8 do 14 stopinj Celzija. V ponedeljek bo deževno. Predvsem v južni Sloveniji bo možna tudi kakšna nevihta. Dopoldne bo v Prekmurju in na Štajerskem še pihal južni veter, ob morju jugo, ki bo čez dan ponehal. Meja sneženja bo med 1200 in 1600 metri nadmorske višine. Popoldne bo zapihal severni veter, na Primorskem proti večeru burja, meja sneženja se bo spuščala. Temperature bodo zjutraj in dopoldne od 4 do 10, na Primorskem do 12, v Gornjesavski dolini okoli 1 stopinje Celzija, popoldne pa se bo hladilo.

Obeti: V noči na torek bodo padavine povsod ponehale. V torek se bo razjasnilo, po nekaterih nižinah bo zjutraj nastala megla. Ponekod bo pihal severni veter. V sredo bo delno jasno z nekaj koprenaste oblačnosti.

Vremenska slika: Nad severnim Atlantikom je obsežno in globoko območje nizkega zračnega tlaka. Hladna fronta je dosegla Alpe in bo jutri prešla Slovenijo. Pred njo doteka k nam od jugozahoda topel in vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo oblačnost od zahoda naraščala, ob severnem Jadranu in v Furlaniji-Julijski krajini bo občasno rahlo deževalo. V krajih vzhodno in severno od nas bo še nekaj jasnine. Na Hrvaškem in Madžarskem bo pihal okrepljen jugozahodnik, ob severnem Jadranu popoldne jugo. V ponedeljek bo oblačno s pogostimi padavinami. Ob severnem Jadranu bo dopoldne še pihal jugo ali jugozahodnik. Popoldne bo zapihal severni veter, zvečer na Jadranu burja, hladilo se bo. Meja sneženja se bo v Alpah spustila do višje ležečih dolin.

Biovreme: Danes je pričakovana zmerna vremenska obremenitev, ki se bo kazala s povečanim notranjim nemirom, razdražljivostjo, z manjšimi motnjami v spanju in utrujenostjo. Zvečer se bo obremenitev krepila, spanje v noči na ponedeljek bo moteno. V ponedeljek bo veliko ljudi imelo z vremenom povezane težave. Popoldne bo obremenitev postopno slabela, spanje vremensko bolj občutljivih ljudi v noči na torek bo še moteno.