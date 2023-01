Dragšič: Trenerji in vodje ekip so nam na sestanku dvakrat ploskali

pripravill Aleksander Mladenović

Kranjska Gora, 9. januarja - Ljubitelji smučanja so konec tedna v Sloveniji uživali v predstavah najboljših alpskih smučark. Tekmovalke so se borile za točke svetovnega pokala in pokal 59. Zlate lisice, ki je bila četrtič po vrsti v Kranjski Gori namesto v Mariboru. Vodje ekip in trenerji so organizatorjem na sestanku dvakrat ploskali, pravi vodja tekmovanja Mitja Dragšič.