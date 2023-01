Izidi moškega veleslaloma

* Izidi: 1. Marco Odermatt (Švi) 2:30,68 1:16,69 1:13,99 2. Henrik Kristoffersen (Nor) 2:31,41 +0,73 1:17,01 1:14,40 3. Loic Meillard (Švi) 2:32,34 +1,66 1:17,18 1:15,16 4. Manuel Feller (Avt) 2:32,95 +2,27 1:18,00 1:14,95 5. Žan Kranjec (Slo) 2:33,08 +2,40 1:18,72 1:14,36 6. Alexis Pinturault (Fra) 2:33,18 +2,50 1:17,88 1:15,30 7. Marco Schwarz (Avt) 2:33,24 +2,56 1:18,76 1:14,48 8. Gino Caviezel (Švi) 2:33,45 +2,77 1:18,27 1:15,18 9. Aleksander Aamodt Kilde (Nor) 2:33,67 +2,99 1:18,74 1:14,93 10. Filip Zubčić (Hrv) 2:34,01 +3,33 1:18,96 1:15,05 ... - ni se uvrstil v 2. vožnjo: Štefan Hadalin (Slo) * Vrstni red v svetovnem pokalu: - skupno, moški: 1. Marco Odermatt (Švi) 1046 točk 2. Aleksander Aamodt Kilde (Nor) 646 3. Henrik Kristoffersen (Nor) 565 ... 10. Žan Kranjec (Slo) 290 62. Martin Čater (Slo) 46 81. Štefan Hadalin (Slo) 29 83. Miha Hrobat (Slo) 27 ... * Posebni seštevek discipline, veleslalom: - moški: 1. Marco Odermatt (Švi) 460 točk 2. Henrik Kristoffersen (Nor) 345 3. Žan Kranjec (Slo) 290 4. Loic Meillard (Švi) 196 5. Lucas Braathen (Nor) 179 ... 26. Štefan Hadalin (Slo) 29 ...