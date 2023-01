Roparji hiše na območju Prebolda poškodovali lastnika

Prebold, 7. januarja - Trije zamaskirani neznanci so v noči iz četrtka na petek vlomili v objekt na območju Prebolda. Med ropom so naleteli na lastnika in ga lažje poškodovali, ukradli pa so nekaj gotovine, so danes sporočili iz Policijske uprave Celje. Policisti dogodek še preiskujejo.