Pisatelj Hanif Kureishi po srčnem infarktu ne more premakniti rok in nog

London, 7. januarja - Britanski pisatelj, dramatik in filmski ustvarjalec Hanif Kureishi, ki je konec decembra doživel srčni infarkt v Rimu in bil hospitaliziran, je sporočil, da ne more premakniti rok in nog. Oseminšestdesetletni Kureishi je na Twitterju sporočil, da se zdravi v univerzitetni bolnišnici Gemelli v italijanski prestolnici.