AAG glede vetrnih elektrarn Dolenja vas izpostavlja referendumsko glasovanje krajanov

Ljubljana, 7. januarja - Okoljska organizacija Alpe Adria Green (AAG) je kritična do vladnega sklepa o izvedbi državnega prostorskega načrta za polje vetrnih elektrarn Dolenja vas na Krasu, saj so se proti takšnemu projektu že leta 2014 izrekli tamkajšnji krajani. "Volja ljudstva je pomembna le, kadar gre za njene interese," so v AAG kritični do vlade.