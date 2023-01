Vreme: delno jasno in rahlo deževno

Ljubljana, 7. januarja - Danes bo na severu in vzhodu delno jasno, drugod zmerno do pretežno oblačno. Na Primorskem in Notranjskem bo občasno rosilo ali rahlo deževalo. Popoldne bo ponekod zapihal jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo v severnih krajih od 4 do 7, drugod od 8 do 13 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V nedeljo bo večinoma oblačno, le v severovzhodni Sloveniji bo še delno jasno in zjutraj ponekod megleno. Na Primorskem in Notranjskem bo dopoldne občasno rosilo ali rahlo deževalo. Popoldne se bo dež na zahodu krepil in se počasi širil proti osrednji Sloveniji. Krepil se bo jugozahodnik, ob morju bo popoldne zapihal jugo. Najnižje jutranje temperature bodo v severnih in ponekod v vzhodnih krajih od -3 do 2, drugod od 3 do 8, najvišje dnevne na severozahodu okoli 7, drugod od 9 do 14 stopinj Celzija.

Obeti: V ponedeljek bo oblačno in deževno. Sprva bo v Prekmurju in na Štajerskem pihal južni veter, ob morju jugo, ki bo dopoldne ponehal. Meja sneženja bo med 1200 in 1600 m nadmorske višine. Popoldne bo prehodno zapihal severni veter, na Primorskem burja, meja sneženja pa se bo spuščala.

V torek se bo razjasnilo, po nekaterih nižinah bo zjutraj nastala megla.

Vremenska slika: Območje visokega zračnega tlaka je nad vzhodno in jugovzhodno Evropo, nad severnim Atlantikom pa se poglablja obsežen ciklon. Hladna fronta je dosegla obale zahodne Evrope. Z jugozahodnim vetrom nad naše kraje priteka postopno bolj vlažen in še vedno topel zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo v krajih severno in vzhodno od nas povečini sončno, po nižinah bo zjutraj in dopoldne megla. Drugod bo pretežno oblačno.

V nedeljo bo oblačnost od zahoda naraščala, ob severnem Jadranu in v Furlaniji-Julijski krajini bo občasno rahlo deževalo. V krajih vzhodno in severno od nas bo še nekaj jasnine. Na Hrvaškem in Madžarskem bo pihal okrepljen jugozahodnik, ob severnem Jadranu popoldne jugo.

V soboto bodo vremensko občutljivi ljudje že imeli manjše vremensko pogojene težave. V nedeljo pričakujemo zmerno vremensko obremenitev, ki se bo kazala s povečanim notranjim nemirom, razdražljivostjo, z manjšimi motnjami v spanju in utrujenostjo.