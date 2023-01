Ljubljana, 7. januarja - S tekmami 14. kroga se je sklenila druga tretjina rednega dela 1. SFL. Do prve zmage je prišla futsalska ekipa iz Sevnice, ki je s 4:2 presenetljivo premagala Dobovec. Treh točk so se razveselili še igralci Bronxa iz Škofij, Meteorplasta Šic bara in Silika.