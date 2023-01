Winnipeg preskočil Kopitarjeve kralje

Winnipeg, 7. januarja - Hokejisti Winnipeg Jets so s četrto zaporedno zmago na lestvici zahodne konference severnoameriške lige NHL preskočili Los Angeles Kings, za katere igra slovenski as Anže Kopitar. S 4:2 so ugnali zadnje finaliste Stanleyjevega pokala Tampa Bay Lightning ter kot četrto moštvo na zahodu presegli mejo 50 točk.