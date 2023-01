Upočasnitev rasti plač poskrbela za tedensko rast newyorških borznih indeksov

New York, 7. januarja - Newyorški borzni indeksi so skrajšani prvi teden novega leta začeli uspešno, za kar je v petek poskrbelo poročilo ministrstva za delo ZDA o zaposlovanju in stopnji brezposelnosti. Rast plač se je v ZDA ob koncu leta umirila, kar je vlagatelje navdalo z upanjem, da se bo višanje obrestnih mer kmalu ustavilo.