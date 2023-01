Newyorške borze današnje trgovanje sklenile v zelenem

New York, 6. januarja - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili v zelenem. Vlagatelje so spodbudili najnovejši podatki o trgu dela v ZDA, saj je ameriško gospodarstvo decembra ustvarilo 223.000 novih delovnih mest, kar je več od pričakovanj analitikov, brezposelnost pa se je znižala na 3,5 odstotka, poroča francoska tiskovna agencija AFP.