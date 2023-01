Žan Kranjec v Adelbodnu kot peti na startu

Adelboden, 7. januarja - Adelboden bo konec tedna prizorišče klasične preizkušnje svetovnega pokala alpskih smučarjev v veleslalomu in slalomu. Med favoriti za najvišja mesta na današnjem veleslalomu je tudi slovenski as Žan Kranjec. Vodičan je pred tremi leti na progi Cheunisbärgli prišel do enega svojih največjih dosežkov v karieri. Kranjec bo startal kot peti.