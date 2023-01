Norveški mešani štafeti zmaga v Otepääju Slovenci sedmi

Otepaeae, 6. januarja - Norveški nordijski kombinatorci Jens Luraas Oftebro, Ida Marie Hagen, Gyda Westvold Hansen in Joergen Graabak so zmagovalci današnje tekme svetovnega pokala mešanih ekip v estonskem Otepääju. Slovenci Erazem Stanonik, Ema Volavšek, Silva Verbič in Gašper Brecl so v konkurenci devetih ekip zasedli sedmo mesto (+3:30,2).