Deutsche Bahn namerava letos zaposliti 25.000 ljudi

Berlin, 6. januarja - Nemški državni železniški prevoznik Deutsche Bahn namerava letos zaposliti približno 25.000 novih delavcev, so sporočili iz podjetja. Lani so v družbi zaposlili 28.000 ljudi, a se zaradi bolniških odsotnosti in upokojitev kljub temu soočajo s pomanjkanjem osebja, poroča nemška tiskovna agencija dpa.