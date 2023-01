NPU zaradi zlorabe položaja ovadil pet oseb

Ljubljana, 6. januarja - Preiskovalci Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU) so na specializirano državno tožilstvo podali kazensko ovadbo zoper pet oseb. Te sumijo, da so pridobile protipravno premoženjsko korist na škodo gospodarske družbe z območja Maribora v višini več kot 600.000 evrov, so danes sporočili iz Generalne policijske uprave.