Trojna norveška zmaga na Pokljuki, Fak 12.

Pokljuka, 6. januarja - Norveški biatlonci so zaznamovali sprintersko tekmo svetovnega pokala na Pokljuki. Na 10-kilometrski preizkušnji so poskrbeli za trojno slavje. Zmagal je Johannes Thingnes Boe, ki je z enim zgrešenim strelom za 48,1 sekunde ugnal brata Tarjeija Boeja in za 55,6 sekunde Sturlo Holma Laegreida. Najboljši Slovenec Jakov Fak je bil 12.