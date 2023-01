V Grčiji in na Cipru praznik svetih treh kraljev obeležili s skokom v ledeno vodo

Atene/Nikozija, 6. januarja - Pravoslavni verniki v Grčiji na Cipru in v Bolgariji so današnji praznik svetih treh kraljev oziroma epifanijo obeležili s skoki v ledeno mrzlo vodo. Po slovesnih mašah verniki v teh državah namreč ponavadi romajo do obale, kjer duhovnik v vodo vrže lesen križ, nato pa nekateri, zlasti otroci, skočijo ponj, poroča nemška tiskovna agencija dpa.