Minister po regijskih obiskih zdravstvenih zavodov: Razmere odvisne predvsem od organizacije in odnosov

Ljubljana, 6. januarja - Predstavniki ministrstva za zdravje na čelu z ministrom Danijelom Bešičem Loredanom so se v minulih dneh mudili na delovnih obiskih v zdravstvenih domovih in bolnišnicah po Sloveniji. Kot ob tem ugotavlja minister, je v isti državi pod istimi pogoji vodenje posameznih ustanov povsem drugačno, drugačen je tudi odnos do bolnikov in zaposlenih.