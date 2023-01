Nizozemsko-francoski finale v Indiji

Bangalore, 6. januarja - Nizozemec Tallon Griekspoor in Francoz Benjamin Bonzi sta finalista teniškega turnirja ATP v Puneju z nagradnim skladom 642.735 dolarjev. Griekspoor je v polfinalu izločil osmega nosilca, Rusa Aslana Karaceva, s 7:6 in 6:1, Bonzi pa drugopostavljenega Nizozemca Botica van de Zandschulpa s 7:6, 6:7 in 6:1.