Zdravstveni inšpektorat svari pred prehranskim dopolnilom Uromexil forte

Lažna informacija, kjer za promocijo in prodajo prehranskega dopolnila uporabljajo ukradeno identiteto infektologinje Bojane Beović, se širi po spletu in družabnih omrežjih.

Na inšpektoratu opozarjajo, da lahko izdelek predstavlja tveganje za zdravje potrošnikov, saj ponudnika ni mogoče izslediti, izdelka pa ne preveriti. Tudi vsebina predstavitve je zavajajoča, saj navaja nedovoljene učinke zdravljenja in obljublja ozdravitev.

"Potrošnike opozarjamo, naj ne nasedajo tovrstnim prevaram in naj pred nakupom izdelkov preko spleta vedno preverijo naziv in naslov ponudnika," so zapisali.

Navajajo še nekaj tipičnih znakov goljufive prakse prodaje izdelkov preko spleta, med drugim da podatki o ponudniku takšnih izdelkov niso razkriti, če pa so razkriti, so to največkrat podatki o neobstoječih podjetjih v oddaljenih tretjih oziroma eksotičnih državah. Naročanje tovrstnih izdelkov poteka preko vpisa telefonske številke v spletni obrazec, na katero nato stranko pokliče ponudnik, ki pridobi vse podatke za dostavo paketa, besedilo predstavitve izdelka je lahko zapisano v slabi slovenščini z več slovničnimi napakami, izdelek pa ponujajo z velikimi popusti, ki veljajo samo še do konca dneva obiska spletne strani. Za promocijo izdelka pogosto uporabijo tudi ukradene fotografije znanih osebnosti.