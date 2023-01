Ljubljanska borza: Indeks pridobil pol odstotka

Ljubljana, 6. januarja - Indeks najpomembnejših podjetij na Ljubljanski borzi SBI TOP je danes zabeležil 0,53-odstotno rast, trgovanje je končal pri 1067,89 točke. Borzni posredniki so opravili za 783.632 evrov poslov, pri čemer so šle najbolj v promet delnice NLB. Prispevale so 497.824 evrov, njihov tečaj pa se je zvišal za 0,96 odstotka na 63 evrov.