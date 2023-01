V Pakistanu protesti proti porastu terorizma

Islamabad, 6. januarja - Več tisoč glava množica je danes na severozahodu Pakistana protestirala proti nedavnemu porastu terorizma v državi. Do porasta terorističnih napadov sicer prihaja potem, ko so pakistanski talibani konec novembra preklicali premirje, o katerem so se z vlado v Islamabadu dogovorili junija, poroča španska tiskovna agencija EFE.