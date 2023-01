Horvath se poslavlja s čela pomurske madžarske skupnosti

Iz sveta lendavske skupnosti se sicer imenuje po deset članov v PMSNS, a so jih na decembrski seji imenovali le osem. Kot je novinarjem pojasnil predsednik sveta lendavske skupnosti Tomi Horvat, se v PMSNS po enem od pravilnikov glasuje za največ deset članov, drugi pa pravi, da je za vsak sklep potrebna večina.

V lendavskem svetu je 12 članov. Tokrat sta se dva odpovedala pravici, da se delegirata za članstvo v PMSNS, tako da so glasovali o imenovanju ostalih desetih članov. Med slednjimi pa Horvath in Zsuzsanna Bači nista dobila zadostne podpore. Prejela sta po štiri glasove, vsi preostali kandidati pa najmanj osem glasov.

Kot je še pojasnil Tomi Horvat, "večina ni hotela, da gresta Horvath in Bačijeva v svet PMSNS". Po pridobitvi pravnih mnenj so sprejeli sklep o imenovanju le osmih članov v PMSNS.

Horvath je na današnji novinarski konferenci v Lendavi dejal, da odločitev spoštuje, je pa ne razume. Kot je zatrdil, je svojo nalogo opravljal vedno po svojih najboljših močeh in imel vedno pred očmi interese skupnosti. Poleg uspešnih projektov, ki jih je bilo več kot sto, in novih zaposlitev je kot svoj največji uspeh navedel, da mu je uspelo povezati pripadnike madžarske skupnosti po celotnem Prekmurju.

Na vprašanje, zakaj meni, da ni bil izvoljen v svet PMSNS, je Horvath odgovoril, da so bili očitno osebni interesi pred interesi skupnosti. "Nikoli nisem bil in ne bom trgovec. Nekateri iz osebnih interesov trgujejo z glasovi in z obljubami. Jaz tega nisem počel na nobenih volitvah, v nobenem mandatu. Moja življenjska in politična smernica je, da delam v dobro ljudi, v dobro skupnosti in ne za osebne interese," je zatrdil.

Odločitve sveta lendavske madžarske skupnosti Horvath ne bo izpodbijal. Glede na to, da ostaja poslanec v državnem zboru, pa bo, kot je dejal, še naprej odprt za sodelovanje z vodstvom madžarske narodne skupnosti, če bo delalo za dobrobit vse skupnosti, povezovalno, in ne za lastne interese.

Novega predsednika bodo člani sveta PMSNS volili v ponedeljek.