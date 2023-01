Slovenija članica Ecosoc za obdobje 2023-2025

Ljubljana, 6. januarja - Slovenija je z začetkom letošnjega leta postala članica Ekonomskega in socialnega sveta ZN (Ecosoc) za obdobje 2023-2025. To je prvo članstvo Slovenije v tem organu ZN, ki usklajuje ekonomsko, socialno in okoljsko dimenzijo trajnostnega razvoja. Kot članica si bo med drugim prizadevala za uresničevanje agende za trajnostni razvoj do leta 2030.